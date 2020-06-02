الرئيس الأمريكي: ملتزمون بتحقيق العدالة بشأن مقتل جورج فلويد المزيد

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، ما يحدث من احتجاجات بشأن مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد الشرطة بأنه "إرهاب محلي".

وقال ترامب، في كلمة له تعليقا على المظاهرات الراهنة في أمريكا،: "ما شهدناه ليس أحداث عنف بل "إرهاب محلي"، مؤكدا أنه لن يقبل بأعمال النهب والعنف التي تشهدها البلاد.

وأكد أن السلطات الأمريكية ملتزمة بتحقيق العدالة بشأن مقتل جورج فلويد، قائلا : "مقتل جورج فلويد لن يذهب سدى وينبغي ألا يفسد العنف الاحتجاجات السلمية".

وهدد الرئيس الأمريكي باتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف وحماية الأمريكيين، كاشفا أنه طالب من حكام الولايات نشر الحرس الوطني بأعداد الكافية لاحتواء أعمال العنف.

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وكما هدد باتخاذ قرار بنشر قوات الجيش الأمريكي إذا لم تتوقف أعمال العنف، مشيرا إلى أنه سيضع كل إمكانيات الحكومة الفيدرالية، المدنية والعسكرية، لوقف أعمال النهب والسلب والشغب.

وشدد ترامب على ضرورة احترام القانون، مؤكدا أنه أمر أساسي وضروري لضمان الاستقرار.





واستخدمت الشرطة الأمريكية الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين اشتبكوا معها في محيط البيت الأبيض.

وكشفت وسائل إعلام عن أن قوات من الجيش الأمريكي والحرس الوطني انتشرت بشكل مكثف في محيط البيت الأبيض.

واتخذت المتظاهرات المنظمة أمام البيت الأبيض ليلا منحى تصعيديا، مع إحراق سيارات وتخريب محال تجارية.