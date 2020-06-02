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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات إلى 35,192 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية أن الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، مشيرة إلى شفاء 406 حالات جديدة ما يرفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 18,338 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن حالتي وفاة ليبلغ عدد الوفيات بالإمارات 266 حالة .
الإمارات تسجل 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-01
سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات إلى 35,192 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية أن الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، مشيرة إلى شفاء 406 حالات جديدة ما يرفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 18,338 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن حالتي وفاة ليبلغ عدد الوفيات بالإمارات 266 حالة .
01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
10:43 PM
شفاء 406 حالات.. وحالة وفاة واحدة
سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات إلى 35,192 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية أن الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، مشيرة إلى شفاء 406 حالات جديدة ما يرفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 18,338 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن حالتي وفاة ليبلغ عدد الوفيات بالإمارات 266 حالة .
، الإمارات تسجل 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ،
المصدر : الخليج 365
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