أمير عسير يهدي سيارة لمتطوعين لهذا السبب

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 12:15 صباحاً - ‏59 دقيقة مضت أخبار السعودية 135 زيارة

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أهدى أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، سيارة لمتطوعين بعد تعرضهما لحادث مروري أثناء توصيل الأدوية للمستفيدين في المنطقة.

وقال المتطوعان سعود بن حسن وعبدالعزيز آل معيض، عبر مداخلة لهما في برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن الأمير تركي بن طلال تواصل معهما واستدعاهما للاطمئنان على صحتهما.

وأوضح المتطوعان أن الحادث المروري لم يمنعهما من إكمال المهمة وتوصيل الأدوية إلى الوجهة المقصودة، فقد تمكنا من التواصل مع المستفيد بعد الحادث وتسليم الأدوية له.

يُذكر أن صحة عسير استقبلت المتطوعين في مقر الصحة، للاطمئنان على صحتهما وتكريمهما لجهودهما المخلصة.