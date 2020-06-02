، شاهد.. متحدث الصحة يحذر: تصرفات غير مسؤولة واستهتار رفعت نسبة الحالات في عدة مدن منها الرياض وجدة ،

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حذر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ، من التصرفات غير المسؤولة والاستهتار بالإجراءات الاحترازية، مبينًا أنه تمت ملاحظتها، ولذلك تم رصد زيادة في عدد الحالات المسجلة لفيروس كورونا وكذلك الحالات الحرجة خصوصًا في بعض المدن مثل الرياض وجدة.
وقال خلال استضافته في برنامج الراصد على قناة الإخبارية:
"عدم تمسك بعضهم بالإجراءات الاحترازية هو سبب ارتفاع الحالات والحالات الحرجة في عددٍ من المدن ومنها الرياض وجدة على سبيل المثال".
وأضاف بقوله: "لا نريد أن نشاهد تزايدًا في الحالات،
يجب أن نعود بحذر ونتقيد بالسلوكيات الصحية".
ووفقًا للإحصائيات سجلت الرياض وجدة الأعلى في نسب الإصابة خلال الإحصائيات اليومية في الأيام الأخيرة.
وكان العبدالعالي قد حذر في لقاء سابق خلال شهر رمضان المبارك من تزايد الحالات بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، مشيرًا إلى أن أنظمة صحية عالمية عانت، حيث إن عدم الالتزام يؤدي إلى إصابة مئات الآلاف، ونسبة كبيرة منهم تحتاج إلى الدخول للمستشفيات ونسبة تحتاج إلى العناية المركزة، ودول كبيرة عانت كثيرًا بسبب ذلك".
شاهد.. متحدث الصحة يحذر: تصرفات غير مسؤولة واستهتار رفعت نسبة الحالات في عدة مدن منها الرياض وجدةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-06-01
حذر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ، من التصرفات غير المسؤولة والاستهتار بالإجراءات الاحترازية، مبينًا أنه تمت ملاحظتها، ولذلك تم رصد زيادة في عدد الحالات المسجلة لفيروس كورونا وكذلك الحالات الحرجة خصوصًا في بعض المدن مثل الرياض وجدة.
وقال خلال استضافته في برنامج الراصد على قناة الإخبارية:
"عدم تمسك بعضهم بالإجراءات الاحترازية هو سبب ارتفاع الحالات والحالات الحرجة في عددٍ من المدن ومنها الرياض وجدة على سبيل المثال".
وأضاف بقوله: "لا نريد أن نشاهد تزايدًا في الحالات،
يجب أن نعود بحذر ونتقيد بالسلوكيات الصحية".
ووفقًا للإحصائيات سجلت الرياض وجدة الأعلى في نسب الإصابة خلال الإحصائيات اليومية في الأيام الأخيرة.
وكان العبدالعالي قد حذر في لقاء سابق خلال شهر رمضان المبارك من تزايد الحالات بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، مشيرًا إلى أن أنظمة صحية عالمية عانت، حيث إن عدم الالتزام يؤدي إلى إصابة مئات الآلاف، ونسبة كبيرة منهم تحتاج إلى الدخول للمستشفيات ونسبة تحتاج إلى العناية المركزة، ودول كبيرة عانت كثيرًا بسبب ذلك".
01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
11:58 PM
تحذيرات من التساهل بالالتزام بالتعليمات الوقائية
حذر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ، من التصرفات غير المسؤولة والاستهتار بالإجراءات الاحترازية، مبينًا أنه تمت ملاحظتها، ولذلك تم رصد زيادة في عدد الحالات المسجلة لفيروس كورونا وكذلك الحالات الحرجة خصوصًا في بعض المدن مثل الرياض وجدة.
وقال خلال استضافته في برنامج الراصد على قناة الإخبارية:
"عدم تمسك بعضهم بالإجراءات الاحترازية هو سبب ارتفاع الحالات والحالات الحرجة في عددٍ من المدن ومنها الرياض وجدة على سبيل المثال".
وأضاف بقوله: "لا نريد أن نشاهد تزايدًا في الحالات،
يجب أن نعود بحذر ونتقيد بالسلوكيات الصحية".
ووفقًا للإحصائيات سجلت الرياض وجدة الأعلى في نسب الإصابة خلال الإحصائيات اليومية في الأيام الأخيرة.
وكان العبدالعالي قد حذر في لقاء سابق خلال شهر رمضان المبارك من تزايد الحالات بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، مشيرًا إلى أن أنظمة صحية عالمية عانت، حيث إن عدم الالتزام يؤدي إلى إصابة مئات الآلاف، ونسبة كبيرة منهم تحتاج إلى الدخول للمستشفيات ونسبة تحتاج إلى العناية المركزة، ودول كبيرة عانت كثيرًا بسبب ذلك".
، شاهد.. متحدث الصحة يحذر: تصرفات غير مسؤولة واستهتار رفعت نسبة الحالات في عدة مدن منها الرياض وجدة ،
المصدر : الخليج 365
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