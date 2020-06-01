السعودية | الملك سلمان يأمر بتعيين 156 عضواً بمرتبة ملازم تحقيق في النيابة العامة

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يأمر بتعيين 156 عضواً بمرتبة ملازم تحقيق في النيابة العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً بتعيين 156 عضواً – رجالاً ونساءً – بمرتبة ملازم تحقيق على سلك الأعضاء في النيابة العامة. وأكد النائب العام الشيخ سعود المعجب أن الأمر الملكي يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين للنيابة العامة، والعمل على تحقيق المزيد من الاستقرار والرخاء لمرفق النيابة العامة، منوهاً بما تحظى به المرأة من مكانة كبيرة بمنحها فرصة العمل في المجال القضائي في النيابة العامة، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة (2030).

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