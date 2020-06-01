، الجيش الوطني الليبي يستعيد بلدة الأصابعة جنوب غرب طرابلس ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد سلسلة ضربات جوية على مواقع الميليشيات

استعادت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم الاثنين بلدة الأصابعة الواقعة على بُعد 120 كيلومترًا جنوب غرب طرابلس بعد أسبوعَيْن من سيطرة قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًّا.

وذكر المتحدث باسم الجيش، اللواء أحمد المسماري، في بيان صحفي مقتضب، أوردته "فرانس 24"، أن وحدات من القوات المسلحة أعادت السيطرة على منطقة الأصابعة بعد سلسلة من الضربات الجوية لمواقع الميليشيات في الجبل الغربي.

ونشرت مواقع إخبارية محلية صورًا، تظهر انتشار قوات "حفتر" داخل البلدة.

ولم تقر حكومة الوفاق الوطني رسميًّا بخسارتها البلدة الجبلية، لكنها أكدت توجيه ضربات جوية، استهدفت آليات لقوات "حفتر" في حدودها.