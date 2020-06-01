، "كورونا" يُنهي حياة 111 بريطانيًّا جديدًا خلال يوم ،

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ارتفع عدد حالات الوفاة بين الأشخاص الذين أثبتت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 111 حالة اليوم الاثنين؛ ليصبح 39049 حالة.
وأوضحت الحكومة البريطانية أن إجمالي عدد الوفيات الجديد هو 445 حالة وفاة إضافية في إنجلترا خلال الفترة من 24 إبريل (نيسان) إلى 31 مايو (أيار)، وفقًا لـ"رويترز".
فيروس كورونا الجديد
01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441 08:57 PM
حصيلة الوفيات ترتفع إلى 39.049"كورونا" يُنهي حياة 111 بريطانيًّا جديدًا خلال يوم
ارتفع عدد حالات الوفاة بين الأشخاص الذين أثبتت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 111 حالة اليوم الاثنين؛ ليصبح 39049 حالة.
وأوضحت الحكومة البريطانية أن إجمالي عدد الوفيات الجديد هو 445 حالة وفاة إضافية في إنجلترا خلال الفترة من 24 إبريل (نيسان) إلى 31 مايو (أيار)، وفقًا لـ"رويترز".
، "كورونا" يُنهي حياة 111 بريطانيًّا جديدًا خلال يوم ،
المصدر : الخليج 365
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