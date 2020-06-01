بالفيديو والصور.. جامعة جازان توفّر «عودةً آمنةً» لمنسوبيها

أعلنت جامعة جازان عن آليّتها لتنظيم سَيْرِ العملِ خلال الفترة من 8/22/10/1441هـ وإلى 29/10/1441هـ وفق آليّة محددة لسلامة منسوبيها؛ تضمن تهيئة أماكن العمل وفق معايير الصحة والسلامة وفق الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية الصادرة من الجهات المختصة.

وأوضح عميد الموارد البشرية بالجامعة الدكتور منصور حمود عواجي، أن الخطّة تستهدف عودةً آمنةً لمنسوبي الجامعة، وتوفير المستلزمات الصحية والطبية بأماكن العمل، ونشر الثقافة الصحيّة عبر أدلة إرشاديّة وملصقات تحذيريّة وتوعويّة؛ حيث وفّرت الجامعةُ معدات التعقيم الذاتية والمتطورة للموظفين والمراجعين بما يضمن سلامتهم.

وأشار «عواجي» إلى أن مسوؤلي الجهات تولوا توزيع العمل بين الموظفين والموظفات من 8/10/1441هـ، بما يتضمن استمرارية العمل وإنجازه، بحيث تقوم كل جهة بتكليف ما لا يقل عن ٥٠٪ من منسوبيها، ويشمل ذلك حضور جميع مديري الإدارات والوحدات، ويستمر عمل بقيّة المنسوبين عن بُعد مع ضمان إنجاز العمل والتواصل المباشر بين الموظف وإدارته خلال ساعات العمل، واعتبارًا من يوم الأحد 15/10/1441هـ تكلّف كل جهة ما لا يقل عن ٧٥٪ من منسوبيها، فيما يعود جميع الموظفين لمقارّ عملهم في الجامعة اعتبارًا من 22/10/1441هـ .

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وبيّن «عواجي» أن تقديم الخدمات للمستفيدين والمراجعين خلال الفترة من يوم الأحد 8/10/1441هـ إلى يوم الخميس 26/10/1441هـ يكون مقتصرًا على القنوات الرقمية إلا في حال رأى مدير الإدارة استقبال حالات محددة من المراجعين، وعندئذٍ تطبّق النسبة نفسها لحضور الموظفين لمقارّ العمل الموضَّحة، ويكون حضور المراجعين وفق مواعيد مُسْبَقَةٍ وفي أضيق الحدود.

وأضاف «عواجي» أن كل إدارة تنسّق حضور الموظفين وفق مجموعات بتفعيل صلاحية الدوام المرن الواردة في المادة (١٢) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية - بتقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، فيما لا تسري الترتيبات المذكورة على الحالات المستثناة من الحضور لمقارّ العمل المحددة من قِبَلِ وزارة الصحة والصادر بشأنها التعميم رقم (٨٨٣٢) وتاريخ 14/8/1441هـ حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن إدارات الجامعة تتأكد بشكل مستمر من توفّر الاشتراطات والتدابير الوقائية التي تصدرها وزارة الصحة مع التأكيد على جميع الموظفين لاتباعها.

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