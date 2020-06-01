الأمير فيصل بن سلمان يدشن المختبر المتنقل لفحص فيروس كورونا

دشن الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، أعمال المختبر المتنقل الجديد الذي أطلقته وزارة الصحة، الذي يعمل بطاقة استيعابية قدرها ١٠ آلاف عينة تحليل يوميًا، ويستغرق ظهور النتائج ١٢ ساعة، مقارنة بالمرحلة السابقة التي كانت تصل إلى ٢٥٠٠ عينة تحليل يوميًا، وظهور النتائج بمدة من ٢٤ إلى ٣٦ ساعة.

واطلع أمير المنطقة على أقسام المختبر الذي تم تجهيزه في وقت وجيز، ويحتوي على عدة أقسام للكوادر الطبية والفنية والإدارية، ويعمل به ٨٤ فردًا من الكادر الطبي للمختبر، فيما أوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد خلاوي، أن المختبر سيسهم في التحليل الدقيق والسريع لسكان المنطقة بما يحقق الأهداف المرجوة منه، حيث يضم أحدث المعدات الطبية والتقنية.

وأشار «الخلاوي» إلى أن تشغيل المختبر يتم بنظام آلي عبر الربط الإلكتروني مع المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة كافة، ويجري التحاليل الطبية لفيروس «كوفيد - ١٩» بسرعة فائقة ودقة عالية، ويؤمن أجهزة تحضير العينات وربطها بالأجهزة لعمل جميع التحاليل المطلوبة.

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