‪ إيداع 109 ملايين ريال بحسابات مستحقي دعم صغار مربي الماشية

وزارة البيئة: 80 ألف مستفيد..
تلقى أكثر من 80 ألف مستفيد من برنامج دعم صغار مربي الماشية، 109 ملايين ريال بحساباتهم البنكية المسجلة في بوابة «أنعام»، ضمن دورة الاستحقاق التاسعة لبرنامج الإعانات الزراعية.
وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الدعم يغطي أكثر من 13 مليون رأس من الماشية التي تم تربيتها محليًا في المملكة، فيما يهدف برنامج «دعم صغار مربي الماشية» إلى تعظيم الاستفادة من الدعم الزراعي بتحويله إلى مستحقيه مباشرة بخلاف الدعم السابق، فضلًا عن تطوير مهنة تربية الماشية وتحفيز المربين للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية الحديثة.
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