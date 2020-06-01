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شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة السعودية تسجل 1881 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 1 يونيو 2020
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 1881 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأضافت الصحة السعودية، في بيان نشر على موقعها الرسمي، أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 87142 حالة حتى الآن.
كما تم تسجيل 1864 حالة تعاف جديدة، ليصل مجموع المتعافين إلى 64306 حالات.
وأوضحت أنه تم تسجيل 22 وفاة جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 525 حالة.
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