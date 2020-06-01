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المملكة السعودية تسجل 1881 إصابة جديدة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 1 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 1881 إصابة جديدة بفيروس .

 

وأضافت الصحة السعودية، في بيان نشر على موقعها الرسمي، أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 87142 حالة حتى الآن.

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كما تم تسجيل 1864 حالة تعاف جديدة، ليصل مجموع المتعافين إلى 64306 حالات.

 

وأوضحت أنه تم تسجيل 22 وفاة جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 525 حالة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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