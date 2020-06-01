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لبنان: 13 إصابة جديدة بكورونا

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محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع الإجمالي إلى 1233 حالة

سجل لبنان 13 إصابة جديدة بفيروس المستجد، سبعة منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، وستة من اللبنانيين القادمين من الخارج، ما رفع عدد الإصابات إلى 1233 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأن الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 602 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 27 وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء إلى 715 حالة.فيروس كورونا الجديد

لبنان: 13 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء (واس) الخليج 365 2020-06-01

سجل لبنان 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، سبعة منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، وستة من اللبنانيين القادمين من الخارج، ما رفع عدد الإصابات إلى 1233 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأن الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 602 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 27 وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء إلى 715 حالة.

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01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441

05:27 PM

ارتفاع الإجمالي إلى 1233 حالة

سجل لبنان 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، سبعة منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، وستة من اللبنانيين القادمين من الخارج، ما رفع عدد الإصابات إلى 1233 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأن الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 602 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 27 وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء إلى 715 حالة.

، لبنان: 13 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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