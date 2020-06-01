«هدف» يدعم الموظفين السعوديين بـ50% من أجورهم لمدة عامين.. تعرف على التفاصيل

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أن برنامج دعم التوظيف يدعم أجور المواطنين والمواطنات في جميع الوظائف والمهن بكل منشآت القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 50% من الأجر الشهري لعامين.

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن برنامج دعم التوظيف يقدم الدعم للذين تتراوح رواتبهم بين 4 آلاف و15 ألف ريال، لافتًا إلى أن الدعم يستمر لمدة 24 شهرًا ولا يتعارض مع أي برامج حكومية أخرى.

وأكد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أن أقصى حد للدعم يقدمه برنامج دعم التوظيف يبلغ 3 آلاف ريال شهريًا أو50% من الراتب أو أيهما أقل.

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أن برنامج دعم التوظيف يضيف نسبة 10% عند الحالات الآتية: توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة وعند التوظيف في كل المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

Advertisements

اقرأ أيضا:

«هدف» يتيح دخول المستخدمين في بوابة «طاقات» عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد

إيداع 1.6 مليار ريال بحسابات العاملين في خدمة التوصيل عبر التطبيقات

هدف يُودِع 215.4 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من دعم التوظيف