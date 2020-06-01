الجدعان: السعودية لا تشهد نزوحًا غير عادي للاحتياطيات الأجنبية

بعد تراجع بقيمة 25 مليار دولار في أبريل
أكَّد وزير المالية، محمد الجدعان، اليوم الإثنين، أن المملكة لا تشهد نزوحًا غير عادي للاحتياطيات الأجنبية، وذلك في أول تعليق له على بيانات أظهرت انخفاض الاحتياطيات خلال شهر أبريل الماضي.
وقال الجدعان- وفقًا لوكالة رويترز- إنه تم تحويل 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية، من مؤسسة النقد إلى صندوق صندوق الاستثمارات العامة، خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، لاقتناص فرص استثمارية بالأسواق الخارحية في ظل الظروف الحالية.
يُذكر أن الاحتياطي الإجمالي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، تراجع بواقع 25 مليار دولار في شهر أبريل الماضي؛ مقارنة مع شهر مارس الماضي.
وكان صندوق الاستثمارات العامة، كشف في وقت سابق، عن استحواذه على حصص بمليارات الدولارات في أوروبا وأمريكا.
وكان الجدعان كشف منذ يومين، أنه تم تحويل 150 مليار ريال (40 مليار دولار)، من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلى صندوق الاستثمارات العامة، وذلك بشكل استثنائي، خلال مارس وأبريل الماضيين.
وأضاف، أن هذا المبلغ انعكس على البيانات الصادرة عن الأصول الاحتياطية لـ(ساما) خلال هذين الشهرين، مضيفًا أن هذا الإجراء نتج عنه انخفاض في إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية لدعم الخطط الاستثمارية، وفقًا لـ«العربية».
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