أخبار السعودية اليوم.. صرف معاشات يونيو.. و«هدف» يدعم الموظفين السعوديين بـ50% من أجورهم لمدة عامين

ترصد «صحيفة عاجل»، في نشرة أخبار السعودية ليوم الإثنين 1 يونيو 2020م، أبرز الأخبار في المملكة منها صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» يدعم الموظفين السعوديين بـ50% من أجورهم لمدة عامين، و«التأمينات الاجتماعية» تعلن صرف معاشات يونيو، و6 تعليمات من وزارة الصحة عند الخروج من المنزل.

«هدف» يدعم الموظفين السعوديين بـ50% من أجورهم لمدة عامين.. تعرف على التفاصيل

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أن برنامج دعم التوظيف يدعم أجور المواطنين والمواطنات في جميع الوظائف والمهن بكل منشآت القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 50% من الأجر الشهري لعامين.

«التأمينات الاجتماعية» تعلن صرف معاشات يونيو

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الإثنين، صرف معاشات شهر يونيو 2020م.

6 تعليمات من «الصحة» يجب اتباعها منذ الخروج من المنزل لتجنب الإصابة بكورونا

أوضحت وزارة الصحة، التعليمات التي يجب اتباعها منذ الخروج من المنزل وحتى العودة؛ لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

«الشورى» يطالب «ديوان المحاسبة» بسرعة استرجاع الأموال المستحقة للدولة

طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم الإثنين، من الديوان العام للمحاسبة (ديوان المراقبة العامة سابقًا)، بسرعة العمل على استرجاع المبالغ المستحقة للدولة التي لم تُحصل بعد، وفق آلية محكمة وجدول زمني محدد.

«الدفاع المدني»: 4 أشياء لا تتركها في سيارتك خلال فصل الصيف

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من ترك 4 أشياء داخل المركبات مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة؛ لأنها قابلة للانفجار مع ارتفاع الحرارة موضحة أن تلك الأشياء هي عبوات الغاز والشواحن المتنقلة والعبوات العطرية المضغوطة وولاعات السجائر.

آل الشيخ: استراحات ومحطات وقود وبيوت تسحب الكهرباء من المساجد «على عينك يا تاجر»

أوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن بعض المساجد يُسحب منها التيار الكهربائي لإنارة استراحات أو محطات بنزين وبيوت، واصفًا هذا الأمر بأنه يتم عيانًا «على عينك يا تاجر»، مشيرًا إلى أن فاتورة الكهرباء للمساجد بلغت مليار ريال.

الحصيني: هطولات المنخفض المداري بعُمان تعادل أمطار الرياض لمدة 10 سنوات

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أوضح الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن كمية الأمطار التي هطلت أمس الأحد، على أجزاء بسلطنة عمان جراء المنخفض المداري، تعادل كمية الأمطار التي هطلت على الرياض لمدة 10 سنوات مجتمعة.

عبر تطبيق «إشارة».. «الصحة» توفر خدمات «937» للصم وضعاف السمع

أعلنت وزارة الصحة، بدء العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق خدمة الترجمة الإشارية في مركز اتصال 937، عبر تطبيق «إشارة»، وهي خدمة مقدمة مباشرةً لذوي الإعاقة السمعية (الصم وضعاف السمع)؛ بحيث تُسهل لهم الاستفادة من الخدمات المقدمة من مركز اتصال الصحة 937 عبر هذا التطبيق.

بعد ثبوت مخالفات على أصحابها.. «الجمارك» تُلغي 4 رخص لمزاولة «التخليص الجمركي»

أوصت لجنة النظر في مخالفات المخلصين الجمركيين بالهيئة العامة للجمارك، بإلغاء 4 رخص لمزاولة مهنة التخليص الجمركي، وذلك بعد ثبوت عددٍ من المخالفات على أصحاب تلك الرخص؛ حيث جرى تنفيذ التوصيات بإلغاء الرخص.

السياحة: استمرار تقديم الخدمات «عن بُعد».. ومنع دخول المراجعين دون موعد

أعلنت وزارة السياحة، عدم السماح بدخول المراجعين لمقر الوزارة بدون موعد مسبق، مؤكدة استمرار العمل «عن بعد».

جستنية: النصر فاوض فهد المولد.. والهلال هو «الزعيم»

كشف الإعلامي عدنان جستنية عن وجود مفاوضات بين نادي النصر وفهد المولد لاعب نادي الاتحاد، متوقعًا أن تنتهي المفاوضات بانتقال اللاعب إلى صفوف «العالمي».

تنبيهات برياح نشطة وأتربة على 5 مناطق خلال الساعات المقبلة

وجَّهت هيئة الأرصاد، تنبيهات برياح نشطة وأتربة، وتدنٍ في مستوى الرؤية- اليوم الإثنين- على 5 مناطق.

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