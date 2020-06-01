شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة أكثر من مليوني م2 من أراضي حكومية بعسير والان نبدء بالتفاصيل

استعادت أمانة منطقة عسير و البلديات الـ ٣٣ التابعة لها ، خلال الثلاثة الاسابيع الماضية 2.291.900 مليون م2 من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها في 9 مواقع مختلفة بالمنطقة.

وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة لن تتهاون مع كافة التجاوزات، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح وستتعامل بحزم مع المعتدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأشار إلى أن الإحداثات التي تمت إزالتها، واستعادتها حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت، وإحداثات دون مستمسكات شرعية أو وثائق رسمية، أو تراخيص نظامية.