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2020-06-01 الغذاء والدواء : توقفوا فورًا عن استعمال معقم اليدين Cosmo دعت لإرجاع المنتج إلى منفذ البيع واسترداد قيمته متابعات الخليج 365 - الرياض حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج معقم اليدين “Hand Sanitizer Spary “Cosmo لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من مادتي الإيثانول والإيزوبروبانول المعقمة. Advertisements وأفادت الهيئة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله.



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