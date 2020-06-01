، يوم سيئ في الهند مع أعلى معدل يومي بإصابات كورونا.. تجاوز الـ8 آلاف ،

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أعلنت الهند، اليوم الاثنين، عن أعلى معدل يومي لإصابات فيروس كورونا المستجد، بأكثر من 8000 آلاف، لتصعد إلى المرتبة السابعة عالميًّا بين الدول الأكثر تضررًا من الوباء.
ووفق "سكاي نيوز"، قالت وزارة الصحة الهندية: إن البلاد سجلت 8392 إصابة جديدة في 24 ساعة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 190535.
كما تم تسجيل أعلى معدل يومي لوفيات كورونا بـ230 حالة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5394.
أما المؤشر الجيد نسبيًّا؛ فهو أن ما يقترب من نصف المصابين تماثلوا للشفاء، بواقع 91819 حالة تعافٍ.
ويتزامن ذلك مع انتهاء عملية الإغلاق الرابعة في 31 مايو، ودخول الهند المرحلة الأولى من الخروج المتدرج من حالة الحظر والإغلاق العام، الذي بدأ في 24 مارس الماضي.
وبداية من الثامن من يونيو الجاري، سوف تسمح السلطات ضمن المرحلة الأولى من الفتح، باستئناف عمل المزارات الدينية ودور العبادة والفنادق والمطاعم.الهند فيروس كورونا الجديد
يوم سيئ في الهند مع أعلى معدل يومي بإصابات كورونا.. تجاوز الـ8 آلافصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-01
أعلنت الهند، اليوم الاثنين، عن أعلى معدل يومي لإصابات فيروس كورونا المستجد، بأكثر من 8000 آلاف، لتصعد إلى المرتبة السابعة عالميًّا بين الدول الأكثر تضررًا من الوباء.
ووفق "سكاي نيوز"، قالت وزارة الصحة الهندية: إن البلاد سجلت 8392 إصابة جديدة في 24 ساعة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 190535.
كما تم تسجيل أعلى معدل يومي لوفيات كورونا بـ230 حالة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5394.
أما المؤشر الجيد نسبيًّا؛ فهو أن ما يقترب من نصف المصابين تماثلوا للشفاء، بواقع 91819 حالة تعافٍ.
ويتزامن ذلك مع انتهاء عملية الإغلاق الرابعة في 31 مايو، ودخول الهند المرحلة الأولى من الخروج المتدرج من حالة الحظر والإغلاق العام، الذي بدأ في 24 مارس الماضي.
وبداية من الثامن من يونيو الجاري، سوف تسمح السلطات ضمن المرحلة الأولى من الفتح، باستئناف عمل المزارات الدينية ودور العبادة والفنادق والمطاعم.
01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
11:34 AM
صعدت إلى المرتبة السابعة عالميًّا بين الدول الأكثر تضررًا من الوباء
أعلنت الهند، اليوم الاثنين، عن أعلى معدل يومي لإصابات فيروس كورونا المستجد، بأكثر من 8000 آلاف، لتصعد إلى المرتبة السابعة عالميًّا بين الدول الأكثر تضررًا من الوباء.
ووفق "سكاي نيوز"، قالت وزارة الصحة الهندية: إن البلاد سجلت 8392 إصابة جديدة في 24 ساعة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 190535.
كما تم تسجيل أعلى معدل يومي لوفيات كورونا بـ230 حالة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5394.
أما المؤشر الجيد نسبيًّا؛ فهو أن ما يقترب من نصف المصابين تماثلوا للشفاء، بواقع 91819 حالة تعافٍ.
ويتزامن ذلك مع انتهاء عملية الإغلاق الرابعة في 31 مايو، ودخول الهند المرحلة الأولى من الخروج المتدرج من حالة الحظر والإغلاق العام، الذي بدأ في 24 مارس الماضي.
وبداية من الثامن من يونيو الجاري، سوف تسمح السلطات ضمن المرحلة الأولى من الفتح، باستئناف عمل المزارات الدينية ودور العبادة والفنادق والمطاعم.
، يوم سيئ في الهند مع أعلى معدل يومي بإصابات كورونا.. تجاوز الـ8 آلاف ،
المصدر : الخليج 365
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