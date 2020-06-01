«أمانة المدينة» تغلق وتنذر 108 منشآت تجارية لمخالفة الاشتراطات الصحية

أغلقت الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية 25 منشأة تجارية، فيما أنذرت وغرّمت 83 منشأة أخرى؛ لمخالفتها الاشتراطات الصحية، وعدم الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي بين الزبائن.

وتكثّف أمانة المدينة المنورة «كوفيد 19» كما تتابع تقيّد المحلات والمطاعم بالتدابير المتعلقة بتوصيل الطلبات للزبائن خلال ساعات منعّ التجوّل بعد الـ 8 مساءً.

وحدّدت الأمانة عددًا من الإجراءات الاحترازية في المطاعم والمقاهي وشدّدت على ضرورة التقيّد بها خلال ساعات العمل شملت المبادرة بقياس درجة حرارة العاملين أو الزبائن قبل الدخول للمنشأة، وتوفير مطهّرات اليد في مكان واضح.

ونبهت إلى وضع ملصقات أرضية لتنظيم الحركة، وإيجاد سلال للمهملات تعمل دون الحاجة للمس، وترتيب الطاولات بطريقة تضمن الحدّ الأدنى للتباعد الجسدي، وإزالة الأغطية القماشية عن الطاولات لتسهيل تنظيفها.

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وشددت على ضرورة تنظيف وتطهير دورات المياه كل ساعت، وتفعيل الحجز المسبق ويكون الانتظار في السيارة، ووضع لافتات بعدم دخول من لديهم أعراض تنفسية تشبه حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «covid - 19».

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