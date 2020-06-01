السياحة: استمرار تقديم الخدمات «عن بُعد».. ومنع دخول المراجعين دون موعد

حرصًا على سلامة الجميع من فيروس كورونا
أعلنت وزارة السياحة، عدم السماح بدخول المراجعين لمقر الوزارة بدون موعد مسبق، مؤكدة استمرار العمل «عن بعد».
وذكرت الوزارة- عبر حسابها بتويتر- أنه «حرصًا على صحة وسلامة الجميع، تفيد وزارة السياحة، أن خدماتها الإلكترونية متاحة للجميع (عن بُعد) خلال الفترة الحالية».
وأكدت وزارة السياحة، أنه لن يتم السماح للمراجعين بالدخول إلى الوزارة، ما لم يكن هناك موعد مسبق.
يُذكر أن المملكة بدأت المرحلة الثانية من تخفيف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وشملت عودة تدريجية للموظفين وتخفيف ساعات منع التجول، واستئناف رحلات الطيران الداخلية.
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