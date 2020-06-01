، "بامخرمة": دعوة المملكة لعقد مؤتمر المانحين لليمن الآن موقفٌ يستحق الإشادة ،

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ثمّن السفير الجيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي بالمملكة العربية السعودية، الدكتور ضياء الدين بن سعيد بامخرمة، دعوة قيادة المملكة لانعقاد مؤتمر المانحين لدعم اليمن؛ لافتًا إلى أن هذه المواقف والتلاحم دائم من المملكة بمبادراتها تجاه أشقائها والعالم أجمع في المواقف الإنسانية والسعي لدعم كل محتاج وبعطاء لا محدود.
وقال بامخرمة في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر: "المملكة العربية السعودية الشقيقة تتأهب لعقد مؤتمر المانحين لدعم اليمن، وحري بنا الإشادة بهذا الموقف من قيادة المملكة نحو أشقائهم، وبالدعم الدائم والمواقف الإنسانية لهذه الدولة المباركة تجاه كل محتاج حيثما كان وبكل سخاء".
كانت المملكة قد دعت لتنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2020م افتراضيًّا بالرياض بالشراكة مع الأمم المتحدة، سيُعقد غدًا الثلاثاء؛ لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية هناك.
يأتي ذلك بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
ودعت المملكة الدولَ المانحة للمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير والوقوف مع اليمن وشعبه الكريم.
01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441 09:50 AM
قال: ضِمن مبادراتها الإنسانية المستمرة تجاه أشقائها والعالم أجمع
ثمّن السفير الجيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي بالمملكة العربية السعودية، الدكتور ضياء الدين بن سعيد بامخرمة، دعوة قيادة المملكة لانعقاد مؤتمر المانحين لدعم اليمن؛ لافتًا إلى أن هذه المواقف والتلاحم دائم من المملكة بمبادراتها تجاه أشقائها والعالم أجمع في المواقف الإنسانية والسعي لدعم كل محتاج وبعطاء لا محدود.
وقال بامخرمة في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر: "المملكة العربية السعودية الشقيقة تتأهب لعقد مؤتمر المانحين لدعم اليمن، وحري بنا الإشادة بهذا الموقف من قيادة المملكة نحو أشقائهم، وبالدعم الدائم والمواقف الإنسانية لهذه الدولة المباركة تجاه كل محتاج حيثما كان وبكل سخاء".
كانت المملكة قد دعت لتنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2020م افتراضيًّا بالرياض بالشراكة مع الأمم المتحدة، سيُعقد غدًا الثلاثاء؛ لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية هناك.
يأتي ذلك بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
ودعت المملكة الدولَ المانحة للمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير والوقوف مع اليمن وشعبه الكريم.
، "بامخرمة": دعوة المملكة لعقد مؤتمر المانحين لليمن الآن موقفٌ يستحق الإشادة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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