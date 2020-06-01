، أكبر عدد خلال 3 أسابيع.. الصين تسجّل 16 إصابة جديدة بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - مجمل الإصابات بلغ 83017 وعدد الوفيات ثابت عند 4634

أعلنت الصين تسجيل أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا خلال ثلاثة أسابيع تقريباً برصد 16 حالة جديدة يوم الأحد، وذلك في قفزة للحالات الوافدة من الخارج بإقليم سيتشوان في جنوب غرب البلاد.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، اليوم الإثنين، أن كل الحالات الجديدة هي لمسافرين قادمين من الخارج؛ 11 منهم في سيتشوان.

وكانت الصين قد أعلنت يوم الأحد رصد حالتَي إصابة وفدتا من الخارج أيضاً.

وذكر التلفزيون الرسمي الصيني، أن الحالات المسجلة في سيتشوان جاءت على رحلة طيران من مصر؛ مضيفاً أن ست حالات أخرى لا تظهر عليها أعراض كانت على الرحلة نفسها.

ولا تسجل الصين الحالات التي لا تظهر عليها أعراض ضمن حالات العدوى المؤكّدة بكوفيد-19 وهو المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي من جرّاء الإصابة بفيروس كورونا.

وأفادت اللجنة أيضاً بتسجيل 16 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض في البر الرئيس، يوم الأحد، مقارنة بثلاث حالات في اليوم السابق.

وأظهرت البيانات أن مجمل الإصابات بالفيروس في الصين بلغ 83017، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.الصين فيروس كورونا الجديد