، البرازيل تتجاوز نصف مليون إصابة بفيروس كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - ثاني أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة

الخليج 365- رويترز: أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 16409 إصابات جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد ليصل مجمل الإصابات في البلاد إلى 514849 حالة، وهي ثاني أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

وذكرت الوزارة أنها سجلت 480 وفاة جديدة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 29314 في رابع أكبر عدد لضحايا الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.فيروس كورونا الجديد