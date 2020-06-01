بالفيديو..نصائح طارق الحبيب لرجال الأمن لتجاوز الرواسب النفسية لكورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نصح استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب، رجال الأمن والصحة، بعدة نصائح لتجاوز الرواسب النفسية لأزمة فيروس كورونا

وأوضح الحبيب أن العامل في القطاع الصحي، يمكنه صنع الدعم لنفسه بالانشغال بدوره ورسالته العليا، مشيرًا إلى ضرورة الاطلاع على كورسات إدارة الضغوط وممارستها كخطوات علمية.

ونصح رجال الأمن بالبحث عن القيم العليا في العمل، حتى يرتفع المعنى الجميل له، لافتا إلى أهمية المحفزات المختلفة من أفراد المجتمع لرجال الأمن بتوجيه كلمات إيجابية لهم.