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لقاح #كورونا .. العملاقة فايزر تنضم للسباق
متابعات الخليج 365 - متابعة
دخل عملاق تصنيع الأدوية العالمي فايزر على خط العمل في خضم السباق الدولي للتوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، لينضم بذلك إلى أكثر من 100 فريق طبي في العالم تبحث عن خلطة التصدي للوباء العالمي.
وبدأت شركة فايزر، التي تتخذ من مدينة نيويورك في الولايات المتحدة مقرًّا لها، اختباراتها لتطوير لقاح قبل بضعة أسابيع، وذلك بالتعاون مع شركة “بيو آند تيك” الصيدلانية الألمانية.
وحددت فايزر شهر أكتوبر المقبل بشكل مبدئي، موعدًا محتملًا لتوفر اللقاح المحتمل، في وقت لا تزال تجري اختباراتها في كل من ألمانيا والولايات المتحدة. ولم تنشر أي من الشركتين بيانات حول تجارب المرحلة المبكرة.
وقال أحد المسؤولين التنفيذين في الشركة: “إذا سارت الأمور على ما يرام وكانت النتائج كما نتوقع، سيكون لدينا ما يكفي من الأدلة على سلامة اللقاح وفعاليته بما يمكن من توفره في نهاية شهر أكتوبر”.
وأظهرت الأبحاث أن الناجين من “كوفيد 19” سيكونون محصنين، وأن المتطوعين الذين سيحصلون على اللقاح يمكن أن يطوروا مناعة كتلك التي سيطورها من أصيبوا بالمرض.
وتقوم حوالي 10 مجموعات طبية باختبار أدوية خاصة بعلاج فيروس كورونا على متطوعين من البشر، وقد يكون بعضها جاهزًا في خريف العام الجاري، إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها.
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