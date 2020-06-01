محافظ الطائف يرعى حفل المعايدة الافتراضي عبر قناة «الزوم»

رعى محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، صباح الأحد، حفل المعايدة الافتراضي الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة عبر قناة «الزوم».

وانطلقت الفعالية بحضور المدير العام لإدارة التعليم طلال بن مبارك اللهيبي، وأمين المحافظة ومدير شرطة المحافظة، بجانب مديري الإدارات والمكاتب والأقسام، والمشرفين والمشرفات، ومنسوبي الإدارة.

وأشاد المحافظ بمبادرة المعايدة «عن بُعد»، منوهًا ببرامج الإدارة التعليمية وفعالياتها المختلفة، وما اتخذته من إجراءات احترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

من ناحيته، رفع اللهيبي تهاني الأسرة التعليمية بالطائف إلى قيادة المملكة بمناسبة عيد الفطر المبارك، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة المساندة للعملية التعليمية، وانسجامها مع رؤية المملكة 2030.

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وأشاد اللهيبي بتجربة التعليم «عن بُعد» في مدارس المحافظة، التي كانت خيارًا استثنائيًّا لظروف طارئة في حينه، لتكون بوابةً للنجاح والتفوق لاحقًا، وأساسًا للعملية التعليمية على مستوى الوطن، فيما ثمَّن اللهيبي الدور الريادي للمعلمين والمعلمات، والمشرفين والمشرفات في ذلك.

واستعرض اللهيبي جهود الإدارات التعليمية وأندية الحي والكشافة في تعزيز الوعي الصحي بفيروس «كورونا المستجد»، ونشر ثقافة الاحترازات الوقائية منه، كما استعرض جهود الإدارات والمكاتب والمدارس تجاه العملية التعليمية خلال فترة تعليق العمل، وما تحقق من إنجازات مختلفة.

وفي ختام الحفل المعايدة، قدَّم اللهيبي، درعًا تذكاريةً لمحافظ الطائف؛ لرعايته المبادرة، كما قدَّم الشكر لمديري الأجهزة الحكومية على مشاركتهم الإدارة في حفل المعايدة.

يُذكر أن الحفل تخلله عرض لجهود الإدارة التعليمية خلال فترة تعليق العمل، وما اتخذته من احترازات وقائية قبل استئناف العمل ثانيةً.