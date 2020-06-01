سبب نقص الكمامات في الصيدليات

2020-06-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء، تيسير المفرج: إن سبب نقص الكمامات الطبية في الصيدليات، يرجع إلى زيادة الطلب عليها بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية مصحوبة بقرار مخالفة من لا يرتدي الكمامات في التجمعات والأسواق بغرامات مالية.

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وأضاف المفرج، في تصريحات إلى قناة العربية، أن نقص الكمامات هو نقص مؤقت حيث يتوفر حاليًّا بالمستشفيات والصيدليات قرابة 20 مليون كمامة، موضحًا أن الإنتاج المحلي من الكمامات عبر 8 مصانع يبلغ أكثر من 5 ملايين كمامة أسبوعيًّا، كما تم فسح أكثر من 35 مليون كمامة مستوردة خلال شهر مايو 2020م.

وبالنسبة إلى ارتفاع أسعار الكمامات المتاحة داخل بعض الصيدليات، أوضح المفرج أن هذه التجاوزات تحدث في مثل هذه الظروف عالميًّا، وهناك تكامل حكومي بين عدة جهات لمعالجة الأمر وتوفير الكمامات، مضيفًا أنه يمكن الإبلاغ عن أي تجاوزات في الأسعار إلى وزارة التجارة.



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