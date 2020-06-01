- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم رقصات "الخطوة الجنوبية" تستقبل أول طائرة قادمة إلى أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
عبر الأهازيج الوطنية، ورقصات فن الخطوة الجنوبية، استقبل مطار أبها الدولي ركاب أول طائرة قادمة من الرياض إلى مدينة أبها أمس الأحد، بعد قرار استئناف رحلات الطيران الداخلية، وحين هبوط الطائرة استخدمت إدارة المطار "تحية الماء" برش الطائرة بعد هبوطها ترحيباً بعد انقطاع عبر آليات الإطفاء.
كما رصدت كاميرات المسافرين احتفالية الرقاصات الجنوبية، وقاموا بنشرها عبر حساباتهم التواصلية، مؤكدين على جهود أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.
في الوقت نفسه، شهدت الساحة الخارجية للصالة الرئيسية قيام قطاع الصحة بقياس درجة الحرارة لكل مسافر، عن طريق الكاميرا الحرارية الرقمية، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات، وفرض التباعد بين المسافرين طبقا للملصقات الأرضية، بداية من بوابة الصالة الرئيسية حتى خروج المسافرين من صالة المغادرة، في ظل تنظيم رائع يقدمه مطار أبها للمسافرين.
يُشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني فرضت، بعد رفع تعليق الرحلات الداخلية، مجموعة من الإجراءات الاحترازية في المطارات والطائرات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | رقصات "الخطوة الجنوبية" تستقبل أول طائرة قادمة إلى أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.