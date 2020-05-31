طقس الإثنين.. سحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على 8 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الإثنين؛ لافتة إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية، مصحوبة برياح نشطة على (4) مناطق، فيما تستمر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على (4)مناطق أخرى.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، توقعت «هيئة الأرصاد»، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة؛ تشمل الأجزاء الساحلية منها).

ولفتت الهيئة، إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة، والمصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، الباحة، عسير، و منطقة نجران).

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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة تتراوح بين 18-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الإثنين: