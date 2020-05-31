

المدينة المنورة 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واس

أغلقت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، بالتعاون مع قوة المهمات والواجبات الخاصة ٩ منشآت تجارية، وغرمت ١٨ منشأة في نطاق بلديات أحد وقباء والعقيق لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس

وأكدت الأمانة استمرارها بمتابعة الأسواق والمتاجر، عبر الفرق الرقابيّة الميدانية للتحقق من الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنها التباعد الاجتماعي بين العملاء، إلى جانب التحقق من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للزبائن.

وأهابت أمانة المنطقة بعموم المواطنين والمقيمين للاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي 940" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملحوظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

// انتهى //

22:20ت م

0251



المدينة المنورة 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسأغلقت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، بالتعاون مع قوة المهمات والواجبات الخاصة ٩ منشآت تجارية، وغرمت ١٨ منشأة في نطاق بلديات أحد وقباء والعقيق لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا ‬ المستجد، لتهاونها في تطبيق تلك الإجراءات، ومنها التباعد الاجتماعي بين عملائها.وأكدت الأمانة استمرارها بمتابعة الأسواق والمتاجر، عبر الفرق الرقابيّة الميدانية للتحقق من الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنها التباعد الاجتماعي بين العملاء، إلى جانب التحقق من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للزبائن.وأهابت أمانة المنطقة بعموم المواطنين والمقيمين للاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي 940" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملحوظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.// انتهى //22:20ت م0251

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تُغلق ٩ منشآت تجارية وتغرم ١٨ أخرى تهاونت في الحفاظ على صحة عملائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.