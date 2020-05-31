شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم»: «الاختبار التحصيلي» التجريبي أثبت جدية الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

• بدائل ومواعيد إضافية لكل من يواجه أي مشكلات أو تحديات

أكد رئيس مجلس هيئة تقويم التعليم والتدريب د. أحمد بن محمد العيسى، أن تجربة الثلاثة أيام الأولى من الاختبار التحصيلي التجريبي عن بعد أثبتت مستوى جدية الطلاب، والقدرات الرقمية لدى طلاب المملكة الذين استطاعوا بكفاءة من تثبيت منصة الاختبار والتعامل معها بكل اقتدار.

وأوضح أن هناك بدائل ومواعيد إضافية لكل من يواجه أي مشكلات أو تحديات قبل وأثناء أداء الاختبار عن بُعد، مؤكدًا أن هيئة التقويم والتعليم والتدريب تضمن لكل المسجلين في الاختبار أن يمروا بتجربة الاختبار التجريبي وكذلك سيؤدون الاختبار الفعلي.

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جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، الفريق المشرف على مشروع تطبيق الاختبار التحصيلي عن بعد في المنازل وفي مراكز الاختبارات المحوسبة.

وشاهد خلال اللقاء، تقارير الذكاء الاصطناعي للطلبة المختبرين خلال الثلاثة أيام الماضية، وتجهيزات مقار الاختبارات المحوسبة للطلبة الذين لا تتوفر لديهم المتطلبات التقنية، والتعاون مع الجامعات في فتح مقار الاختبارات المحوسبة للطلبة، خصوصًا الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعقيم المستمر قبل وأثناء وبعد أداء الاختبارات لجميع المقار.

واطلع على دراسات التحقق من صدق وثبات الاختبار من خلال الدراسات التي أجراها مركز قياس والتي تبرز أن الاختبار يتميز بمستوى عال من الصدق والثبات. كما أُشير إلى صدق الاختبار من خلال تمثيل المحتوى في الاختبار التحصيلي عن بُعد وأن الاختبار لن يتضمن أي أجزاء مما درسه الطلبة في الفصل الدراسي الثاني.