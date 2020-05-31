شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تحديد موعد الاختبارات البديلة لطلاب «الثالث ثانوي» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة التعليم، عن تحديد موعد للاختبارات البديلة لطلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي؛ الراغبين بتحسين مستوياتهم، أو الذين لم يتمكنوا من إجراء التقويمات.

وذكرت الوزارة عبر "تويتر": "تحدد بعد غدٍ الثلاثاء وحتى الـ19 من شهر شوال موعداً للاختبارات البديلة لطلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي؛ الراغبين بتحسين مستوياتهم، أو الذين لم يتمكنوا من إجراء التقويمات".