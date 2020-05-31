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شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تحديد موعد الاختبارات البديلة لطلاب «الثالث ثانوي» والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت الوزارة عبر "تويتر": "تحدد بعد غدٍ الثلاثاء وحتى الـ19 من شهر شوال موعداً للاختبارات البديلة لطلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي؛ الراغبين بتحسين مستوياتهم، أو الذين لم يتمكنوا من إجراء التقويمات".
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