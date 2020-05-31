سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 31 مايو 2020

شهد سعر الدولار في مصر اليوم الأحد استقرارا أمام الجنيه المصري في تعاملات البنوك، عند مستوى 15.80 جنيه للشراء و15.90 جنيه للبيع.



وأدت جائحة كورونا إلى إغلاق قطاع السياحة في مصر، وهو مصدر حيوي لإيرادات النقد الأجنبي، كما تهدد دخل قناة السويس والتحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج.

وانخفض عجز الميزان التجاري للبلاد بقيمة 5.570 مليار دولار، ما يعادل 35% في أول 4 أشهر من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت احتياطيات مصر النقدية في فبراير/شباط الماضي إلى 37 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار.

بينما حققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ضخما يصل لنحو 33.6% خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الجاري.

وحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري فإن تحويلات المصريين العاملين بالخارج وصلت إلى نحو 5.2 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار تقريبا خلال نفس الفترة من 2019، بارتفاع يقدر بنحو 1.3 مليار دولار.

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وبدأت البنوك المصرية عملها الأحد، بعد أن شهدت عطلة عيد الفطر المبارك بداية من الأحد 24 مايو/أيار، وحتى الخميس 28 مايو/أيار الجاري.

وأظهرت التداولات أقل سعر للدولار، عند مستوى 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك بلوم، البركة، والاستثمار العربي.

أعلى سعر للدولار

بينما سجل أعلى سعر عند 15.84 جنيه للشراء و15.94 للبيع في البنك التجاري الدولي، وعند مستوى 15.83 جنيه للشراء و15.93 جنيه للبيع في بنك الأسكندرية.

وسجل الدولار مستوى 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع، في بنوك، المصري لتنمية الصادرات، الكويت الوطني المصري الخليجي، العربي الأفريقي الدولي، كريدي أجريكول، التنمية الصناعية، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، عودة، إتش إس بي سي، مصر إيران للتنمية، الأهلي الكويتي.، وبنك التعمير والإسكان.

وسجل الدولار 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، وهو نفس السعر في بنك مصر والمصرف المتحد.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو الأوروبي 17.51 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع لدى البنك الأهلي المصري، وجاء سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 19.44 جنيه للشراء، و19.72 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال والدرهم والدينار

وجاء سعر الريال السعودي في السوق المصرية عند مستوى 4.13 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع في البنك الأهلي، فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي 4.28 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع في البنك الأهلي أيضا، وسجل سعر الدينار الكويتي 50.04 جنيه للشراء و 51.62 للبيع في البنك الأهلي المصري.