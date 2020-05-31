السعودية | هذا موعد عودة تشغيل قطار الحرمين 

شكرا لقرائتكم هذا موعد عودة تشغيل قطار الحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين أنه سيتم تشغيل القطار بدءا من شهر سبتمبر/أيلول القادم، مؤكدة أن العمل مستمر لتلبية الإقبال الكبير ونقل أكبر عدد من المسافرين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر رفع الطاقة الاستيعابية للرحلات وبما يشمل كافة وجهات القطار، مع استغلال الفترة من شهر يوليو/تموز إلى أغسطس/آب لتنفيذ خطة رفع الطاقة الاستيعابية بأعلى المعايير.

وأوضحت إدارة المشروع في بيان، اليوم، أنه سيتم الإعلان عن مواعيد فتح الحجوزات مع إتاحة الحجز وشراء التذاكر إلكترونياً عبر موقع قطار الحرمين السريع في شهر أغسطس/آب القادم.