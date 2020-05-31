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سجلت الجزائر، اليوم (الأحد) 7 وفيات و127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفادت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وبين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد 9394 حالة، بحسب "روسيا اليوم".
وذكر "فورار" أن عدد الوفيات بلغ 653، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 5748.
"كورونا" يصيب 127 جزائرياً وينهي حياة 7صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-31
سجلت الجزائر، اليوم (الأحد) 7 وفيات و127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفادت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وبين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد 9394 حالة، بحسب "روسيا اليوم".
وذكر "فورار" أن عدد الوفيات بلغ 653، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 5748.
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
09:52 PM
حصيلة المرضى بالفيروس بلغت 9.394
سجلت الجزائر، اليوم (الأحد) 7 وفيات و127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفادت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وبين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد 9394 حالة، بحسب "روسيا اليوم".
وذكر "فورار" أن عدد الوفيات بلغ 653، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 5748.
، "كورونا" يصيب 127 جزائرياً وينهي حياة 7 ،
المصدر : الخليج 365
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