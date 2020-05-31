، 775 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في كندا إلى 90.516 ،

محمد بن مسعود - الدمام - الفيروس قضى على 96 شخصًا جديدًا

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في كندا، اليوم (الأحد)، إلى 96 حالة مقابل 78 في إحصائية أمس.

وبيّنت وكالة الصحة العامة الكندية أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 775 حالة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 90516 بعد أن كانت على مستوى 89741 حالة؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".



وزاد مؤشر الوفيات بالفيروس في كندا اليوم مقارنة مع إحصائيات الأيام الماضية؛ حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة يوم 28 مايو 128 حالة، وفي 29 مايو 119، وفي 30 مايو 78 حالة.

