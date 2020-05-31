لا تخربون فرحتنا .. ولا تفشلوا جهود دولتنا

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لا تخربوا فرحتنا ✋????
ولا تفشلوا جهود دولتنا ????
الحمد لله
بدأت تنفرج الأزمة ونريد الاحتفال بالقضاء على كورونا ????
???? نحتاج الصبر قليلاً
???? الالتزام بالتباعد والكمامات
???? تقليل الزيارة قدر الإمكان
لا نريد أن نعود إلى الوراء أرجوكم ⛔
وإذا رأيتم أحداً غير ملتزم فانصحوه بالحسنى وبلغوا عنه الجهات المختصة إذا لم يلتزم لأن هذا وغيره سيعيدني ويعيدك إلى الحجر من جديد وهذا ما لا نريده ????
نريد أن تعود حياتنا طبيعية من جديد بفضل حرصكم و إلتزامكم ????????
حافظوا على أطفالكم ????????????????
ودعوهم بعيدين عن الكبار
حافظوا على كبار السن ???????????????? ولا تأخذكم العواطف تجاههم للإقتراب منهم فربما تضرونهم أكثر
نحن شعب واعٍ و ملتزم ???????????????? وإذا ظهر بيننا بعض المنفلتين فالقانون كفيل بردعهم
ولأصحاب الأعمال ???? أنتم مسؤولون عن عمالتكم ????♂️ وأماكن أعمالكم وأي تفشٍ للمرض لا سمح الله في محلاتكم أو مؤسساتكم سيزيد من خسائركم نتيجة العزل والإغلاق
أرجوكم جميعاً دعونا نعود بحذر لأن الفيروس مازال موجوداً وإمكانية العدوى ما زالت موجودة ✅
دعونا نصطف ونقف بعد عشرين يوماً من الآن لنحتفل ونصفق لدولتنا ولجميع من عملوا لحمايتنا ????????
ولنكن على مستوى ثقة دولتنا فينا وعلى قدر من المسؤولية عن أنفسنا ???????? ????
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