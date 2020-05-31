بالصور.. مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يبدأ التشغيل التدريجي بـ40 رحلة داخلية

بدأ مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم الأحد، التشغيل التدريجي للرحلات الداخلية إلى مطارات المملكة بكل يسر، وفق الضوابط والتدابير الاحترازية التي حدّدتها الهيئة العامة للطيران المدني، بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والأهلية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووقف المدير العام لمطار الملك عبد العزيز الدولي عصام نور، على الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها على المسافرين؛ لضمان سلامتهم وحمايتهم من فيروس كورونا؛ حيث تم تصعيد ركاب الخطوط السعودية وطيران ناس وطيران أديل، وذلك بحضور عدد من قيادات القطاعات الحكومية والتشغيلية في المطار .

وأوضح عصام نور، أن عدد الرحلات المغادرة اليوم، من مطار الملك عبد العزيز الدولي الصالة (1) بلغت 40 رحلة منها 16 رحلة للخطوط السعودية و12 رحلة لطيران أديل و12 رحلة لطيران ناس؛ حيث اتجهت للرياض والدمام وأبها وجازان.

وأضاف المدير العام لمطار الملك عبد العزيز الدولي، أن إدارة المطار حرصت بتوجيه من معالي رئيس هيئة الطيران المدني على تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية المسافرين، مؤكدًا دعم القيادة الرشيدة حفظها الله لكل ما يحقق سلامة وأمن المواطنين والمقيمين، ومشيدًا بتعاون المسافرين مع الإجراءات الوقائية؛ حيث أسهم وعيهم في نجاح التشغيل ولله الحمد .

وبيَّن أن الإجراءات الوقائية شملت فحص مرتادي المطار بواسطة الكاميرات الحرارية، وتركيب أجهزة لتعقيم السلالم الكهربائية بجميع أنواعها، مضيفا أنه قد جرى تسليم وإنهاء إجراءات الأمتعة بتقنية الأشعة فوق البنفسجية، بجانب الملصقات على الأرض وعلى مقاعد الانتظار للحث على التباعد الجسدي خلال الوجود في المطار.

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مؤكدًا توفير المعقمات في جميع أرجاء المطار وإلزام جميع العاملين بالمطار والطواقم الجوية بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وأقنعة الحماية وخضوعهم للفحص الطبي، إضافة إلى تعقيم جميع مرافق المطار بشكل دوري كل ثلاث ساعات وتطهير جميع الطائرات بعد كل رحلة .

وأشار نور إلى أن تلك الإجراءات تتضمن جدولة الرحلات الجوية وفق برنامج زمني محدد؛ بحيث لا تقل الفترات الزمنية التي تفصل بين الرحلات المغادرة أو القادمة عن 3 ساعات؛ لضمان عملية تطهير المرافق التي استخدمها مسافرو كل رحلة.

فيما ستغلق خلال هذه الفترة مكاتب بيع تذاكر الطيران بالمطار وسيقتصر الدخول للمطار على المسافرين المرافقين لكبار السن وذوي الإعاقة، وذلك قبل موعد الرحلة بساعتين مع الالتزام بلبس الكمامة أثناء الدخول إلى المطار بعد قياس درجة الحرارة إذ سيمنع من السفر من لا يلتزم بلبس الكمامة .

وأكد المدير العام للمطار، أن العديد من الإجراءات اتخذت للحفاظ على التباعد الجسدي في المطار بوضع حواجز زجاجية تفصل بين المسافرين ومقدمي خدمة إصدار بطاقة الصعود للطائرة وتسليم الأمتعة، ووضع ملصقات إرشادية للمحافظة على مسافة مترين بين المسافرين في مناطق التجمعات، وبشكل يؤكد هذا التباعد من خلال ترك مقعد فارغ بين كل مسافر وآخر.

وتستمر الإجراءات الاحترازية مع المسافرين حتى قبل ركوبهم الطائرة فسيتم الالتزام بالتصعيد التدريجي للطائرة من قبل مزود الخدمة، وضمان عدم الاصطفاف المتقارب وتطبيق التباعد بين المسافرين بمسافة مترين، كما سيتم تعقيم جسور الإركاب والرافعات الطبية قبل وبعد الاستخدام لكل رحلة وتطبيق التباعد بين المسافرين عند الدخول للطائرة.

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