بالفيديو.. ضبط مخزن مهجور بالرياض.. تتخذه عمالة وافدة لتعبئة وتخزين التمور

جارٍ اتخاذ الإجراءات لتنفيذ العقوبات ضد المخالفين
داهمت الفرق الرقابية بمنطقة الرياض مخزنًا مهجورًا تستغله عماله وافدة في تخزين التمور وإعادة تعبئتها.
وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت أمانة منطقة الرياض: عمالة تستغل مبنى مهجورًا لتخزين كميات من التمور، وإعادة تعبئتها، لافتة إلى أن مراقبي أمانة المنطقة، أغلقوا الموقع، ويستكملون إجراءات تنفيذ العقوبات النظامية بحق المخالفين حفاظًا على سلامة السكان.
وبثت الأمانة مقطع فيديو، يوضح ما يجري بداخل المخزن، وكميات التمور وأدوات التعبئة والتغليف التي تم ضبطها بداخله.
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