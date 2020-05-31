محمد بن مسعود - الدمام - 31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 06:58 PM بهدف احتواء انتشار فيروس كورونا لمدة أسبوع.. أبوظبي تعلن حظر التنقل منها وإليها وبين مدنها بدءاً من الثلاثاء لمدة أسبوع.. أبوظبي تعلن حظر التنقل منها وإليها وبين مدنها بدءاً من الثلاثاء قال المكتب الإعلامي لحكومة إمارة أبوظبي، اليوم الأحد إن الإمارة أعلنت حظراً لمدة أسبوع على التنقلات منها وإليها وبين مدنها الرئيسية بدءاً من الثاني من يونيو.

وأضاف المكتب على "تويتر" أن القيود تهدف لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المكتب: ”لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تعلن مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي عن حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها (أبوظبي والعين والظفرة) اعتباراً من يوم الثلاثاء 2 يونيو لمدة أسبوع“.

وأضاف أن التحرك داخل تلك المدن مسموح في إطار الالتزام بحظر التجول الليلي الساري بالفعل. الكلمات المفتاحية ، لمدة أسبوع.. أبوظبي تعلن حظر التنقل منها وإليها وبين مدنها بدءاً من الثلاثاء ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لمدة أسبوع.. أبوظبي تعلن حظر التنقل منها وإليها وبين مدنها بدءاً من الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.