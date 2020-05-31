السعودية اليوم / الفلبين تعلن تسجيل 862 إصابة جديدة بكورونا وسبع وفيات



مانيلا 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم تسجيل سبع وفيات و 862 حالة إصابة‭ ‬جديدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان : إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 957 ، فيما بلغ مجمل حالات الإصابة 18086 حالة.

وأضافت أن 101 تعافوا من المرض ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 3909 حالات، مشيرة إلى أنه سيتم البدء بتخفيف إجراءات العزل العام في العاصمة مانيلا من يوم غد الاثنين.

// انتهى //

17:22ت م

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مانيلا 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم تسجيل سبع وفيات و 862 حالة إصابة‭ ‬جديدة بفيروس كورونا وقالت الوزارة في بيان : إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 957 ، فيما بلغ مجمل حالات الإصابة 18086 حالة.وأضافت أن 101 تعافوا من المرض ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 3909 حالات، مشيرة إلى أنه سيتم البدء بتخفيف إجراءات العزل العام في العاصمة مانيلا من يوم غد الاثنين.// انتهى //17:22ت م0207

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