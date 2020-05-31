ننشر لكم متابعينا الكرام أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 31/5/2020، حيث تتغير أسعار الذهب على مدار اليوم ما بين التراجع والانخفاض، بفعل عدة مؤثرات رئيسية وأبرزها السعر العالمي لأوقية الذهب الذي يتغير باستمرار بسبب الإقبال على شراء المعدن النفيس في البورصات العالمية وأيضاً بسب الأوضاع التي يمر بها العالم، وتحديداً في الوقت الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، فتابعوا معنا الآن في هذا المقال أخر المستجدات التي طرأت على سعر الذهب في السعودية اليوم.

سعر الذهب في السعودية اليوم

سجل الذهب عيار 24 نحو 208.90 ريال سعودي مقابل 55.62$.

سجل الذهب عيار 22 نحو 191.50 ريال سعودي مقابل 50.98$.

سجل الذهب عيار 21 نحو 182.79 ريال سعودي مقابل 48.67$.

سجل الذهب عيار 18 نحو 165.68 ريال سعودي مقابل 41.71$.

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سجل الذهب عيار 14 نحو 121.68 ريال سعودي مقابل 32.44$.

سجل الذهب عيار 12 نحو 104.45 ريال سعودي مقابل 27.81$.

سجل السعر العالمي لأوقية الذهب نحو 6.497 ريال سعودي مقابل 1.730$.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.462 ريال سعودي مقابل 389.33$.

سجل كيلو الذهب نحو 208.903 ريال سعودي مقابل 55.617$.