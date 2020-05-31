شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أمانة الشرقية تلزم المطاعم بعرض القوائم باستخدام الباركود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بإلزام المطاعم والمقاهي بعرض قوائم الطعام باستخدام الماسح الضوئي "الباركود" عن طريق الهواتف الذكية، بدلاً من قوائم الطعام البلاستيكية أو الورقية المعمول بها.

وكشفت الأمانة أنها بدأت منذ إعلان الإجراءات الوقائية الخاصة بالمحلات والأسواق التجارية بتوجيه البلديات لعمل جولات متعددة شملت المطاعم والمقاهي، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشملت الإجراءات قياس درجة حرارة العملاء وتوفير مطهرات اليد، وترتيب الطاولات بطريقة تضمن الحد الأدنى للتباعد وعدم الجلوس لأكثر من أربعة على الطاولة لغير العوائل؛ مشددة على ضرورة معرفة بروتوكولات عمليات دخول وخروج العاملين وضرورة فحصهم وقياس درجة حرارتهم ولبس الكمامات.

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