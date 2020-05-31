شكرا لمتابعة خبر عن الجمعة المقبلة تشهد المملكة ثاني خسوف للقمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): تشهد سماء المملكة والمنطقة العربية الجمعة 13 شوال 1441 ،5 يونيو 2020، ثاني خسوف للقمر من أربعة هذا العام. تشهد سماء المملكة والمنطقة العربية الجمعة 13 شوال 1441 ،5 يونيو 2020، ثاني خسوف للقمر من أربعة هذا العام. وقالت الجمعية بجدة عبر حسابها "تويتر"ىبأن القمر سيظهر وهو شبة ظل ويستمر 3 ساعات و 18 دقيقة. وأوضحت بأن توقيت الخسوف سيكون، بين 08:45 مساءً (5:45 مساءً غرينتش) و 04 منتصف الليل (9:04 مساءً غرينتش) ولن يلاحظ تغيير في القمر حيث سيكون قرصة مضاء بالكامل.

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