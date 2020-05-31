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أوضح تطبيق “توكلنا”، مدى إمكانية تنقل الأئمة والمؤذنين في أوقات الحظر لأداء الصلاة بمساجد خارج الأحياء التي يُقيمون فيها. وردّ التطبيق على استفسار من أحد المواطنين بشأن مدى السماح بتنقله وقت الحظر لأداء الصلاة إن كان إماماً أو مؤذناً بمسجد خارج الحي..، قائلاً: “لا يتطلب الذهاب إلى المسجد الحصول على تصريح”.





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كانت هذه تفاصيل خبر هل يُسمح للإمام أو المؤذن بالتنقل للصلاة خارج الحي وقت الحظر؟.. “توكلنا” يُجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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