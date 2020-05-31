جازان.. 6600 جامع ومسجد تستقبل جموع المصلين

استقبل أكثر من 6600 جامع ومسجد بمنطقة جازان والمحافظات والمراكز والقرى التابعة لها اليوم الأحد جموع المصلين.

وأظهرت صور مرافقة فرق العمل أثناء أعمال التنظيف والتعقيم بالجوامع والمساجد وساحاتها ومواقف السيارات فيها واتخاذ الإجراءات التباعدية والاحترازية بين المصليين التي جرى تنفيذها، وذلك امتثالًا لما أقرّته الحكومة الرشيدة بإعادة استئناف الصلاة في المساجد وعودة الحياة الطبيعية لها.

وشملت الأعمال المنفذة أعمال التنظيف والتعقيم وتهيئة الجوامع والمساجد لاستقبال المصلين وتنفيذ كل يحفظ سلامتهم، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامات وقياس درجة حرارة لجميع المشاركين في تلك الأعمال قبل بدء عملهم الميداني، حرصًا على سلامة الجميع.

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كما شملت قيام أئمة الجوامع والمساجد بمتابعة كامل الإجراءات المتخذة لسلامة المصلين وعدم التهاون في تطبيق التعليمات الموصى بها من الجهات ذات العلاقة وعدم تجاوزها.

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