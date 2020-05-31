محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 16894 سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 43 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و13 حالة وفاة. وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيانها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 16894 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 896 حالة وفاة.اليابان فيروس كورونا الجديد 31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 02:56 PM Advertisements إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 16894 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 43 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و13 حالة وفاة. وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيانها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 16894 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 896 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.