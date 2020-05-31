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الكويت تسجل 851 إصابة جديدة بـ كورونا و7 حالات وفاة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم (الأحد) تسجيل 851 إصابة جديدة بمرض (كوفيد – 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 27043 حالة.
وأضافت الوزارة، في بيان، أنه تسجيل 7 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 212 حالة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند -في المؤتمر الصحفي اليومي- إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها.
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق شفاء 1230 حالة من المصابين بمرض (كوفيد – 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 11386.
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