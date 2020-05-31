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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية عالمية أن خدمة مكالمات الفيديو الجماعية "زوم" لن تكون محمية أو مشفرة إلا بمقابل مادي.
وأشار تقرير منشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن الخدمة المجانية من "زوم" لن تكون محمية على الإطلاق.
ونقل الموقع التقني عن أليكس ستاموس، مستشار الأمن السيبراني في زوم، قوله: إن الشركة تُخطط لتقديم "تشفير أقوى" عبر مكالمات الفيديو للعملاء، الذين يدفعون مقابلًا ماديًّا سواء للشركات أو المؤسسات أو المدارس.
وأوضح "ستاموس" أنه لن يتم توفير تلك الخدمة للحسابات المجانية، ولكنه أشار إلى أنه ليس من الواضح إذا ما كانت الشركة ستقدم استثناءات للمنظمات غير الهادفة للربح أو المعارضين.
وقال المتحدث باسم زوم: إن استراتيجية الشركة للتشفير الشامل ما زالت قيد العمل، وما يتم طرحه حاليًا هو التشفير الجزئي.مكالمات الفيديو الجماعية زوم
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 12:53 PM
كشفت تقارير صحفية عالمية أن خدمة مكالمات الفيديو الجماعية "زوم" لن تكون محمية أو مشفرة إلا بمقابل مادي.
وأشار تقرير منشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن الخدمة المجانية من "زوم" لن تكون محمية على الإطلاق.
ونقل الموقع التقني عن أليكس ستاموس، مستشار الأمن السيبراني في زوم، قوله: إن الشركة تُخطط لتقديم "تشفير أقوى" عبر مكالمات الفيديو للعملاء، الذين يدفعون مقابلًا ماديًّا سواء للشركات أو المؤسسات أو المدارس.
وأوضح "ستاموس" أنه لن يتم توفير تلك الخدمة للحسابات المجانية، ولكنه أشار إلى أنه ليس من الواضح إذا ما كانت الشركة ستقدم استثناءات للمنظمات غير الهادفة للربح أو المعارضين.
وقال المتحدث باسم زوم: إن استراتيجية الشركة للتشفير الشامل ما زالت قيد العمل، وما يتم طرحه حاليًا هو التشفير الجزئي.
، مكالمات فيديو "زوم" الجماعية لن تكون "محمية" إلا بمقابل مادي ،
المصدر : الخليج 365
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