شكرا لقرائتكم خبر عن حائل.. إغلاق 7 منشآت مخالفة للإجراءات الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

أسفرت الجولات الرقابية التي تقوم بها أمانة منطقة حائل ممثلة بفرق الرقابة الصحية وببلدياتها التابعة لها عن إغلاق ٧ منشآت تمس الصحة العامة وكذلك تحرير ٥١ مخالفة وإشعار، وذلك لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتباعد الاجتماعي.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات تأتي ضمن أعمال مبادرة رفع كفاءة الرقابة الصحية على الأنشطة المستثناة وعلى المنشآت التجارية والأسواق العامة خلال اليوم الثاني من تخفيض ساعات منع التجول الكلي، حيث نفذت أكثر من ٧٠٠ جولة رقابية من جولاتها الميدانية المكثفة بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز، ووفق توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل وإشراف من أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد ابو راس، الرامية إلى تكثيف الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الامانة أن الجولات شملت كافة المنشآت التجارية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات والتدابير الصحية، مبينة أن فرقها ضبطت خلال الجولات بالتعاون مع الدوريات الأمنية بمنطقة حائل عدد من العمالة الوافدة التي حولت إحدى الشقق السكنية لمزاولة مهنة الحلاقة للزبائن مخالفين بذلك التعليمات والتوجيهات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتباعد الاجتماعي، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات الجزائية بحقهم.